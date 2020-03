Governo moçambicano prevê depreciação de moeda face ao dólar O Governo moçambicano disse hoje que o metical poderá depreciar face dólar como resultado da eclosão do novo coronavírus pelo mundo, alertando para uma possível corrida aos mercados para aquisição de produtos básicos. economia Lusa economia/governo-mocambicano-preve-depreciacao-de_5e6a946579a1b71956b3715a





"Poderá haver uma possível depreciação do metical face ao dólar, com impacto nos preços internos", disse Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros.

Filimão Suaze, que falava após uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, em Maputo, acrescentou que no mercado interno pode haver uma restrição nas ofertas de material de construção, bens e artigos manufaturados.