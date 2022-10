"Gostaríamos que o apoio fosse focado no desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, como parte do esforço de recuperação económica do país", afirmou Tonela, citado em comunicado enviado à Lusa.

O governante falava durante um encontro com Denys Denya, vice-presidente-executivo do Afreximbank para as áreas de finanças, administração e serviços, no âmbito das reuniões anuais do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que decorrem esta semana na capital norte-americana.

Tonela avançou que as micro, pequenas e médias empresas moçambicanas precisam de pujança financeira para poderem aproveitar o potencial de que o país dispõe.

O Governo, prosseguiu, aposta na participação do setor privado moçambicano no aproveitamento da cadeia de valor existente no setor de hidrocarbonetos e noutras áreas económicas.

Outro domínio em que o envolvimento do Afreximbank, instituição ligada ao Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), seria importante são as infraestruturas, energia e agricultura, acrescentou Max Tonela.

