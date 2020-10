"Uma das estratégias que nós temos para fazer face a esta realidade [da mineração ilegal] é trabalhar com as comunidades promovendo o associativismo e as cooperativas", declarou Max Tonela.

O ministro falou sobre a mineração ilegal, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à Mozambique Mining Resources (MMC), no distrito de Macanga, província de Tete, centro de Moçambique.