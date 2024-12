A proposta de orçamento alimenta preocupações sobre a saúde das finanças públicas da quarta maior economia do mundo - num contexto de fragilidade política do Executivo de Shigeru Ishiba.

O Partido Liberal Democrático, que governa o país há quase 70 anos, perdeu a maioria parlamentar em outubro, deixando o parlamento bloqueado desde então.

Esta proposta de lei ultrapassa o anterior recorde de 114,38 biliões de ienes (695 mil milhões de euros) estabelecido no ano fiscal de 2023. O ano fiscal japonês começa em abril próximo.

O projeto será apresentado à Dieta, a câmara baixa do Parlamento japonês, para deliberação durante a sessão ordinária que terá início no próximo mês.

Ao mesmo tempo que antecipa uma receita fiscal recorde de 78,44 biliões de ienes (475 mil milhões de euros) para o ano fiscal de 2025, ancorada no bom desempenho das empresas japonesas, o governo de Ishiba prevê ainda a emissão de dívida pública num montante de 28,65 biliões de ienes (176 mil milhões de euros) para ajudar a financiar o orçamento, ainda assim um montante, que, pela primeira vez em 17 anos, é inferior a 30 biliões de ienes (183 mil milhões de euros).

Cerca de um terço do orçamento, ou seja, um valor recorde de 38,28 biliões de ienes (231 mil milhões de euros), será utilizado para cobrir os custos da segurança social, que têm vindo a aumentar à medida que o Japão se confronta com o rápido envelhecimento da população e tenta melhorar o apoio aos cuidados infantis num contexto de declínio da taxa de natalidade.

As despesas com a defesa totalizam 8,7 biliões de ienes (55 mil milhões de euros), ultrapassando, pela primeira vez, os oito biliões de ienes, com o Japão a dar sinais claros de reforçar as suas capacidades para fazer face às ameaças regionais, num contexto de rápido desenvolvimento militar da China e de tensões crescentes com a Coreia do Norte e a Rússia.

O orçamento para a defesa, que sobe pelo 13.º ano consecutivo, inclui despesas para a produção em larga escala de mísseis de longo alcance, com capacidades de defesa contra ataques isolados, ou seja, contra adversários fora do seu raio de ação.

