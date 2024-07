"Nenhum militar ganhará menos salário do que ganham um guarda da GNR, todos em funções absolutamente determinantes em áreas de soberania", anunciou o ministro da Defesa Nacional.

Nuno Melo falava aos jornalistas no final de um Conselho de Ministros alargado aos secretários de Estado do XIV Governo Constitucional, que decorreu no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras.

Momentos antes, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou o aumento do suplemento da condição militar e o início de um "processo de equiparação salarial entre patentes das Forças Armadas e os seus equivalentes na GNR".

De seguida, o ministro da Defesa, Nuno Melo, salientou que esta medida vai beneficiar mais os soldados e os furriéis.

Segundo Nuno Melo, com esta equiparação, um soldado do primeiro escalão passará de 821 euros para 961 euros e um furriel de 1.017 euros para cerca de 1.260 euros, que se somarão ao aumento do suplemento da condição militar.

O Conselho de Ministros de hoje decidiu também criar uma compensação especial por invalidez permanente ou morte em serviço.

O valor de compensação por morte é de "250 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida" e o valor da compensação por invalidez permanente "varia entre 150 e 250 vezes o valor" desta retribuição mínima.

ARL/PMF // ACL

Lusa/Fim