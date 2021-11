José Manuel Bolieiro declarou que "para garantir a sustentabilidade [do setor agrícola] é preciso a diminuição da produção do leite", mas o Governo Regional "continuará a assumir o compromisso de pagar ajudas à perda de rendimento através do POSEI e Prorural, sem qualquer corte, ou seja, sem rateios".

O presidente do Governo Regional falava na inauguração do VII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono, no Parque de Exposições de São Miguel, no Recinto da Feira, em Sant'Ana, na Ribeira Grande, tendo salvaguardado que "esta é uma medida de toda a justiça que permite criar liquidez nas explorações agrícolas".

Boleiro anunciou, por outro lado, que vai ser antecipado para finais de dezembro os 30% relativo ao suplemento aos produtores de leite, que era normalmente pago em abril, para combater a "escassez de liquidez", sendo que de 01 de dezembro a 15 de janeiro de 2022, vai avançar uma portaria que visa a reconversão das explorações de leite em carne.

O executivo açoriano vai intervir nos excedentes de leite UHT numa quota de um milhão de litros, através de apoios à produção, bem como avançar com o Laboratório de Inovação dos Produtos Lácteos em 2022.

Será agendada para janeiro uma reunião com a indústria de laticínios, Federação Agrícola dos Açores, Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, a par da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, para "identificar linhas de investigação e a criação de uma agenda de investigação e inovação para o leite e laticínios", entre outras medidas.

José Manuel Bolieiro anunciou também a redução dos custos da energia elétrica para as explorações agropecuárias e a "continuação do diálogo na fileira do leite", apontando que a crise no setor "só pode ser vencida se o país no seu todo e o Governo da República se empenhar".

O presidente da Associação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, voltou a reivindicar o aumento do preço do leite à produção que, nos Açores, segundo disse, é inferior em 10 cêntimos por litro ao valor europeu e em cinco ao nacional, defendendo a necessidade da indústria criar produtos de valor acrescentado com base na matéria prima disponibilizada.

