Governo de Cabo Verde ratificou acordo de facilitação do comércio

Cabo Verde ratificou o acordo de facilitação do comércio, 12 anos após se tornar no 153.º membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), informou hoje o Governo cabo-verdiano em comunicado.

Lusa

