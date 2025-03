O Conselho de Ministros da Malásia concordou com os termos e condições de um contrato com a Ocean Infinity, anunciou na quarta-feira o ministro dos Transportes, Anthony Loke.

De acordo com um comunicado, a Ocean Infinity receberá 70 milhões de dólares (64,2 milhões de euros) apenas se descobrir destroços do MH370, numa nova área estimada em 15 mil quilómetros quadrados no sul do Oceano Índico.

Loke informou que o ministério que lidera assinará um contrato com a Ocean Infinity em breve, mas não forneceu detalhes sobre os termos.

A empresa terá enviado um navio de busca para o local e indicado que o melhor período para a busca é entre janeiro e abril.

"O Governo está empenhado em continuar a operação de busca e permitir às famílias dos passageiros do voo MH370 fazer o luto", disse Loke.

O Boeing 777 desapareceu dos radares em 08 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, entre as quais 153 cidadãos chineses.

O aparelho fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim.

O Governo malaio anunciou no final de dezembro que tinha aprovado o lançamento de uma nova busca do avião que desapareceu há 10 anos.

A 13 de dezembro, o Governo aceitou a proposta da empresa Ocean Infinity de prosseguir as investigações.

