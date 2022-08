"O Conselho de Ministros deliberou dar anuência a que, por despacho do primeiro-ministro, se suspenda a admissão de novos ingressos nos departamentos governamentais responsáveis pela educação e saúde, bem como as promoções, reclassificações e equiparações na Função Pública em geral", lê-se num comunicado.

Segundo a nota, a "medida inscreve-se nos esforços do Governo para contenção do aumento da massa salarial e visa a concretização" dos compromissos assumidos com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, já tinha anunciado em abril que iria diminuir o número de assessores e conselheiros para diminuir a massa salarial na Função Pública. Medida idêntica foi tomada pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló.

As despesas com a massa salarial, bens, serviços, juros e transferências representam mais de metade do Orçamento Geral do Estado.

MSE // LFS

Lusa/Fim