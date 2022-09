O Ministério das Finanças refere, em comunicado, que um saco de arroz de 50 quilogramas passar a custar 19 mil francos cfa (cerca de 29 euros). O valor praticado no mercado interno varia entre os 21 (cerca de 32 euros) e os 22 mil francos cfa (cerca de 33 euros) por cada saco de 50 quilogramas.

O arroz é a base alimentar dos guineenses.

Em relação à farinha, o saco de 50 quilogramas passa a ter como preço de referência 23 mil francos cfa (cerca de 35 euros), enquanto o saco de 50 quilogramas de açúcar passa a custar 27 mil francos cfa (cerca de 41 euros). Os mesmos preços estão a ser praticados pelos comerciantes.

Segundo o ministério, os novos preços respondem ao "contexto atual induzido pela pandemia da covid-19, da guerra na Ucrânia e agravado no plano endógeno pela saída da empresa Maersk Line do país".

O comunicado do Ministério das Finanças refere também que o Governo está "determinado em enfrentar os desafios, mesmo que sejam excecionais" e, "esclarece que a Guiné-Bissau ficou afetada com as flutuações do custo dos produtos essenciais no mercado internacional".

MSE // JH

Lusa/Fim