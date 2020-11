De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir dos documentos orçamentais, com as receitas de multas e outras penalidades, o Governo cabo-verdiano prevê arrecadar em 2021 o equivalente a 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Essas receitas deverão assim ascender a 318 milhões de escudos (2,9 milhões de euros) em 2021, ainda abaixo dos valores arrecadados em 2018 e 2019, antes da pandemia de covid-19.