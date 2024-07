A lista inclui 45 beneficiários, cada qual com uma parcela um pouco inferior a um hectare, nos perímetros agrícolas de Povoação Velha, João Galego, Fundo das Figueiras e Cabeça dos Tarafes, segundo um comunicado divulgado hoje pelo Governo.

"As terras serão cedidas aos agricultores e criadores de animais que já desenvolvem atividades nessas áreas, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da agricultura e pecuária no país", justificou.

A escassez de chuva é uma das principais dificuldades para o setor primário em Cabo Verde, embora vários estudos tenham identificado oportunidades de negócio no fornecimento ao setor turístico -- que está em expansão, mas importa a maioria dos produtos servidos aos clientes.

O processo de concessão das parcelas "seguiu um levantamento detalhado das realidades agropecuárias locais e a definição de critérios para a elegibilidade dos beneficiários", verificados pela Direção Geral do Património e de Contratação Pública (DGPCP)

"O Governo espera criar melhores condições para um desenvolvimento agrícola e pecuário sustentável, que promova o crescimento económico sustentável, a eliminação da pobreza e a promoção da segurança alimentar no país", concluiu.

