Em comunicado, o ministério explica que o apoio, com uma dotação de 10 milhões de euros, pode chegar a uma comparticipação de 65% do investimento elegível proposto.

O aviso para a instalação de painéis fotovoltaicos para empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas "permitirá apoiar investimentos até 200.000 euros e discrimina positivamente as candidaturas associadas a territórios vulneráveis e a zonas desfavorecidas de montanha, assim como beneficiários a operar em Modo de Produção Biológico ou com produtos assinados às designações DOP/IGP", segundo o Ministério da Agricultura.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, citada no comunicado, afirma que, esta medida "pretende melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção no setor", num contexto em que os efeitos das alterações climáticas são, cada vez mais, parte da realidade.

Esta medida, acrescenta, "contribui para o processo de modernização e capacitação das empresas de transformação e comercialização dos produtos agrícolas, para além de dotar as empresas com capacidade de produção de energia solar fotovoltaica, reforçando a sua viabilidade e sustentabilidade".

A ministra diz ainda que este apoio pretende também "contribuir para que o setor seja mais sustentável, mais inovador e mais rentável".

