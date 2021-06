António de Assis, que falava à imprensa no final da 9ª reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, dirigida pelo Presidente angolano, João Lourenço, disse que os produtores vão pagar apenas o diferencial e será o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA) a pagar o valor de mercado.

"Essa subvenção tem como objetivo principal tornar um pouco mais fácil a vida dos produtores, principalmente da agricultura familiar, que como todos sabemos atravessou no último ano agrícola algumas dificuldades relacionadas com o clima e nalguns casos excessos de chuvas, noutros estiagens prolongadas, ataques de pragas, que limitaram, de certo modo, a produção final e como tal o rendimento destes produtores", referiu o ministro em declarações emitidas pela rádio pública angolana.

Segundo o ministro, sem este apoio, os agricultores teriam mais dificuldades para suportar os custos atuais com a produção, daí a necessidade de intervenção do Governo, "para a redução do preço de venda dos fertilizantes ao público".

De acordo com António de Assis, citado pela emissora estatal angolana, o Governo vai colocar à disposição 17 mil milhões de kwanzas (21,8 milhões de euros) para o efeito.

Angola viu algumas províncias do sul do país afetadas por uma seca severa, que tentou minimizar com a distribuição de insumos agrícolas, e registou igualmente uma praga de gafanhotos em algumas regiões, o que causou perdas significativas à produção agrícola.

