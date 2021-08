O decreto presidencial relativo ao aditamento do PROPRIV aponta 2021 como data prevista para o lançamento do concurso público das duas redes de lojas edificadas com fundos públicos, que estavam sob gestão privada.

As lojas, salienta o Presidente da República de Angola, João Lourenço, num outro despacho presidencial, foram desenvolvidas pelo executivo "no âmbito do Programa de Reestruturação do Sistema e Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à população" que foi concebido com "o objetivo de modernizar a rede comercial e criar novas oportunidades de negócios".

No mesmo despacho, João Lourenço delega ao ministro da Indústria e Comércio competências para aprovar as peças do concurso e nomear uma comissão de negociação que deverá incluir "representantes dos departamentos ministeriais responsáveis pelos setores de atividade em que cada ativo e empresa se inserem".

Os supermercados públicos estava a ser geridos pelo grupo Zahara, detentor dos hipermercados Kero, também em fase de cessão da gestão.

O semanário Valor Económico noticiou, no início de agosto, que várias lojas Nosso Super estavam já encerradas, informação que o Ministério do Comércio e Indústria garantiu ao Valor Económico desconhecer, referindo que os estabelecimentos do Nosso Super são "geridos por uma entidade gestora, cujo contrato está em vigência e vai até janeiro de 2022".

A cadeia Nosso Super, com 32 lojas, é explorada pelo grupo Zahara Comércio, desde janeiro de 2016.

O grupo pertencente aos generais Helder Vieira Dias "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino" faz parte de um lote de bens entregues no ano passado ao Serviço Nacional de Recuperação de Ativos.

