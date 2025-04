Em entrevista à Lusa na sexta-feira em Washington, à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, Vera Daves justificou a continuidade da retirada dos subsídios aos combustíveis com a estimativa de poupanças significativas em resultado dessa remoção.

Os combustíveis em Angola são subvencionados pelo Estado, que tomou a decisão política de gradualmente ir retirando este apoio, seguindo as recomendações do FMI, o que ocorre desde 2023.

Face a medidas para mitigar esses efeitos sobre a economia e famílias angolanas, a ministra indicou que será dada continuidade aos planos em vigor, com mais um ciclo do Kwenda, um programa de apoio a famílias em situação de pobreza ou vulnerabilidade, com o suporte técnico e financeiro do Banco Mundial, ou mais apoio ao financiamento de iniciativas empresariais voltadas para a segurança alimentar.

Já em relação à velocidade de aplicação dos cortes aos subsídios, a ministra diz que dependerá da ativação do novo ciclo do Kwenda, da disponibilidade de recursos e instrumentos financeiros para apoiar empresas e do comportamento da inflação em função do rumo da política monetária do Banco Nacional de Angola.

"O passo e a velocidade da reforma tem que ser feita necessariamente em diálogo estreito com o Banco Nacional de Angola por causa do impacto na inflação. [...] Mas, efetivamente é um caminho que temos que seguir, porque se estimam muitas poupanças vindas dessa remoção", salientou a ministra.

Em entrevista à Lusa, Vera Daves admitiu ainda a possibilidade de retificar o Orçamento Geral do Estado tendo em conta a evolução dos preços dos combustíveis.

"Nós temos cenários sob análise: preço de 65 dólares (57 euros) o barril, preço de 55 dólares (48 euros), preço de 45 dólares (39,4 euros). Entendemos que até 55 dólares o barril [...] ainda é possível gerir a situação e contamos fazê-lo. De forma continuada, preços abaixo dos 55 [dólares o barril] é que provavelmente iriam requerer uma revisão orçamental", avaliou.

"Vamos observar. Temos as contas feitas, os números preparados. Enquanto formos capazes de gerir a situação apenas com cativações no lado da despesa de bens e serviços, nas despesas de capital, vamos gerir dessa forma. Se sentirmos que não é suficiente, porque durante demasiado tempo o preço ficou abaixo desse nível suportável, aí teríamos que avançar com o exercício de revisão orçamental", acrescentou.

