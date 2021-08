O passe social destina-se a populações mais desfavorecidas e grupos sociais específicos, como estudantes, veteranos da pátria e pessoas portadoras de deficiência, segundo um comunicado a que a Lusa teve acesso.

A Comissão Económica do Conselho de Ministros de Angola aprovou também um memorando sobre a implementação do sistema de bilhética, mecanismo integrado a ser usado no transporte público, que consiste no pagamento do valor das passagens de forma eletrónica, utilizando dispositivos como cartões inteligentes para facilitar a gestão técnica e financeira.

"O Sistema Integrado de Bilhética vai permitir a introdução de títulos de transportes, assegurando um maior controlo das receitas para os operadores, bem como maior rigor na atribuição de subsídios por parte do Estado", refere o mesmo documento.

