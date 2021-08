"Há um processo de diálogo, sempre defendemos a manutenção do diálogo. Há reivindicações dos representantes dos trabalhadores nomeadamente o aumento de salários que serão atendidas à medida das possibilidade da empresa", disse o ministro da Energia e Aguas, à margem da inauguração de uma fábrica de contadores.

Os trabalhadores da ENDE suspenderam, às 12:00 de sábado, a greve iniciada na segunda-feira da semana passada em contestação de alegados baixos salários que auferem.

"É um processo de diálogo que não terminou ainda, a porta mantém-se aberta", sublinhou o governante.

O ministro apelou, no entanto, a que haja "ponderação suficiente quer da entidade patronal, quer dos trabalhadores para, por um lado, fazer com que as condições de vida e de remuneração dos trabalhadores possam de facto ser ajustadas aquilo que é o custo de vida, mas que, por outro lado, se garanta também a sustentabilidade da empresa".

No fundo, é a ENDE que "garante o posto de trabalho a todos", realçou o responsável, indicando que é com base nestas recomendações que a administração da empresa tem estado a dialogar com os trabalhadores.

Os trabalhadores exigem melhores condições laborais, um aumento salarial de 100%, subsídios de alimentação e transporte e melhoria da assistência médica e medicamentosa.

