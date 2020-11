Entre os governantes que gravaram uma mensagem em vídeo dedicada aos empresários lusitanos está o primeiro-ministro, António Costa, que salientou as "dificuldades" que os portugueses enfrentaram ao chegarem ao Brasil.

"Sabemos das dificuldades que encontraram. São um orgulho para Portugal e dão atualidade à nossa relação histórica com o Brasil. Uma relação que se renova ano após ano com a vossa capacidade de empreendimento. Temos de continuar a reforçar as ligações, entre vós e com os vossos países de origem. Estreitando as relações, reforçamos o sentido de comunidade", disse António Costa.

Também a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, saudou a Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo pelo trabalho que desenvolve há 108 anos, considerando-a "um apoio fundamental entre empresários de um e outro lado do Atlântico".

"O facto de fazermos parte da mesma comunidade lusófona cria laços e relações. (...) A atividade dos empresários portugueses e lusodescendentes são para muitos o rosto de Portugal longe do país que representam", declarou Berta Nunes.

No evento que se realizou na segunda-feira de forma virtual, devido à pandemia de covid-19, foi outorgada a distinção da Comenda do Centenário da Ca^mara Portuguesa, que simbolicamente foi entregue pelo presidente da Ca^mara Portuguesa de Comércio em São Paulo, Nuno Rebelo de Sousa, aos emigrantes empresários portugueses.

"Este foi um ano singular, que marcará as nossas vidas para sempre. Decidimos inovar e homenagear coletivamente todos os empresários portugueses no Brasil, que são guerreiros, trabalhadores. É uma emigração que acompanhámos há mais de 100 anos e que nos orgulha a todos", afirmou Nuno Rebelo de Sousa no seu discurso de entrega da distinção.

No 108º aniversário da sua fundação, a Câmara Portuguesa do Comércio em São Paulo, uma das entidades mais antigas de representação luso-brasileira, contou ainda com homenagens por parte do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, do embaixador de Portugal em Brasília, Jorge Cabral, e com uma breve atuação da cantora brasileira Fafá de Belém, que interpretou os hinos nacionais de Portugal e Brasil.

