"A economia europeia e a francesa enfrentarão uma desaceleração significativa no próximo ano e não podemos descartar uma recessão limitada", disse François Villeroy de Galhau no discurso que fez num evento organizado, em Praga, pelo 'think tank' europeu Eurofi.

No entanto, no caso de a economia francesa se contrair em 2023, uma possível recessão "não teria nada a ver" com a queda histórica do Produto Interno Bruto (PIB) francês em 2020 devido à pandemia de covid-19, disse à AFP o Banco de França.

A recessão também seria "limitada no tempo", adiantou a mesma fonte.

As declarações do governador são um alerta depois do Instituto Nacional de Estatística de Estudos Económicos (INSEE) ter publicado no último relatório económico que prevê uma desaceleração para 0,2% do crescimento do PIB no terceiro trimestre deste ano.

Para o último trimestre deste ano, o Banco de França prevê que o PIB do país registe uma estagnação.

