"Seja para explorar novos modelos de negócio, aumentar o envolvimento do leitor ou trabalhar com a tecnologia para transformar as redações, as organizações de notícias de toda a Europa continuam a inovar" e "é por isso que a Google acaba de anunciar o primeiro Desafio de Inovação do Google News Initiative para a região, desenvolvido para proporcionar apoio a algumas das pequenas e médias organizações que disponibilizam informação confiável quando ela é mais necessária", explica a Google.

O Desafio da Inovação está aberto a publicações estabelecidas, publicações apenas 'online', 'startups' de notícias, parcerias colaborativas e 'freelancers' com base na Europa.

Os candidatos elegíveis "deverão ter redações com menos de 50 jornalistas em tempo integral", sendo que as empresas que empreguem mais de 50 jornalistas em tempo integral "poderão na mesma inscrever-se e serão consideradas pela Google", refere a tecnológica.

"O financiamento está disponível para projetos de até 150.000 euros", adianta.

Este novo programa vem na sequência da iniciativa anterior do GNI para a região, o Fundo de Inovação do Digital News Initiative (DNI).

O Fundo DNI "apoiou 662 projetos ambiciosos de jornalismo digital, que vão desde dar aos jornalistas de investigação ferramentas para colaboração além-fronteiras, até a criação de 'software' de código aberto que ajuda modelos de negócio de jornalismo independente a prosperar, até ao uso da realidade virtual para ajudar as pessoas a desenvolverem maior empatia em relação aos outros".

O GNI está à procura "de grandes ideias", portanto se uma empresa de media pretende lançar um novo produto de notícias, se tem uma abordagem nunca antes testada para aumentar a qualidade no jornalismo ou quer encontrar uma nova maneira de diversificar as fontes de receita, poderá candidatar-se a este novo programa.

"As inscrições, em inglês, deverão ser feitas 'online' através do nosso 'website' e estão abertas até 31 de maio de 2022 às 23:59 GMT", salienta.

ALU // CSJ

Lusa/Fim