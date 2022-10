Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, o supervisor diz que o auditor independente responsável pela fixação da contrapartida mínima na Oferta Pública de Aquisição (OPA) obrigatória preliminarmente anunciada em 2021 concluiu que "o valor de avaliação do capital próprio da Boavista SAD é negativo" nos vários cenários analisados.

"A avaliação de acordo com o melhor cenário atribui um valor à Boavista SAD de 28,6 milhões de euros (ME) negativos", pormenoriza o relatório do auditor, pelo que se atribui "o valor por ação de um cêntimo correspondente ao valor mínimo nominal de uma ação".

Atendendo a que essa contrapartida mínima "é inferior ao montante constante do anúncio preliminar divulgado pela sociedade 'Jogo Bonito' e do acordo de compra e venda" que esteve na origem da aquisição do controlo da administração do emblema 'axadrezado', a CMVM constata que "o valor a pagar não deverá ser inferior a 0,56 cêntimos por ação".

Gérard Lopez vai ter, assim, de desembolsar 768.712 euros para comprar as 1.372.700 ações da Categoria B alvo da oferta, que correspondem a 39,22% do capital social da SAD do Boavista e levaram ao anúncio preliminar da OPA em 16 de dezembro de 2021.???????

O empresário hispano-luxemburguês poderá reforçar a participação maioritária naquela administração até 90%, depois de já ter oficializado em outubro de 2021 a aquisição de 50,78% do capital social, distribuído por 1.279.596 ações (36,56%) do clube e 497.704 (14,22%) da BFC Investimentos, através do grupo 'Jogo Bonito', do qual controla 88%.

O clube portuense passará a ter uma posição minoritária na sociedade gestora do futebol profissional, ao deter 10%, equivalente a 350.000 ações de categoria A, enquanto as ações vendidas a Gérard Lopez serão transformadas automaticamente em categoria B.

Caso o clube venha a recomprá-las no futuro, serão automaticamente reconvertíveis em ações de categoria A, cenário que lhe confere uma série de privilégios, tal como está contemplado nos estatutos do Boavista e no próprio protocolo assinado com Gérard Lopez, que se tornou também proprietário dos franceses do Bordéus no verão de 2021.

Este aumento de participação, conhecido pela CMVM desde 17 de agosto de 2021, levou o supervisor de mercado de capitais a determinar no final desse mês que o investidor hispano-luxemburguês avançasse com uma OPA obrigatória sobre todas as ações SAD.

A entrada do grupo de Gérard Lopez no capital da SAD do Boavista, quinto colocado do campeonato, com 16 pontos, em nove jornadas, já tinha sido aprovada por unanimidade pelos associados do clube, numa assembleia-geral efetuada em 10 de outubro de 2020.

RYTF // VR

Lusa/Fim