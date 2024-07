"Durante o segundo trimestre de 2024, a Galp assinou um acordo com a Zener International Holding, S.A. para a venda dos seus negócios de downstream [comercialização de produtos petrolíferis] na Guiné-Bissau", lê-se no comunicado enviado hoje ao mercado, no âmbito da divulgação dos resultados da empresa.

A transação deverá ficar concluída até final deste ano e está sujeita às típicas autorizações dos reguladores, acrescenta a empresa na informação disponibilizada aos investidores.

A Galp já recebeu 5 milhões de euros pela venda da sua operação na Guiné-Bissau e deverá receber os restantes 26 milhões de euros no final do negócio.

Na Guiné-Bissau, a energética portuguesa tem uma rede de 16 postos de abastecimento de combustível, a operação logística da CLC GB, que opera o terminal de importação e armazenamento, e operações de abastecimento aeroportuário.

