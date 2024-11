A petrolífera portuguesa já tinha referido que concluiu no passado dia 09 de outubro o programa de recompra de ações no montante de 350 milhões de euros, com o objetivo de reduzir o capital social da empresa.

Agora, "após a conclusão do programa de recompra de ações de 350 milhões de euros para redução de capital da empresa, a Galp informa que o Conselho de Administração aprovou a redução do seu capital social de 773.082.725 euros a 753.495.159 euros, representados por 753.495.159 ações, na sequência da extinção de 19.587.566 ações próprias", lê-se no comunicado enviado à CMVM.

Além disso, a Galp informou também hoje os mercados de que nomeou João Gonçalves Pereira para ser o novo representante para as relações com o mercado e com a CMVM, tendo assumido funções em 01 de novembro.

