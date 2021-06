"Queremos modernizar-nos e oferecer novos produtos e serviços aos nossos clientes. Prevemos ter até 10.000 postos de carregamento na Ibérica até 2025", anunciou Andy Brown, numa apresentação do plano estratégico da empresa aos analistas.

Segundo as perspetivas hoje divulgadas, num evento 'online', a Galp pretende assim, ao nível da mobilidade elétrica, manter uma "posição de liderança" em Portugal e aumentar a relevância em Espanha.

Durante a sessão, Andy Brown notou que a indústria "não vai ser estática" na próxima década, acrescentando que a Galp tem um portfólio "forte e resiliente", que possibilita acompanhar a transição energética.

"A mudança é também uma oportunidade para [o segmento] das energias renováveis. A transição energética implica uma mudança, não só ao nível do portfólio, mas também de cultura", sublinhou.

A Galp já tinha anunciado esta manhã que as energias renováveis devem representar cerca de 30% do investimento líquido do grupo nos próximos cinco anos, com o objetivo de atingir uma capacidade de geração em operação superior a quatro gigawatts (GW) até 2025.

Nesse período, a empresa prevê investir em média entre 800 e 1.000 milhões de euros por ano até 2025, o que representa uma redução de cerca de 20% face ao plano anterior.

