Um acordo foi alcançado devido às "mudanças recentemente propostas ao regime tributário internacional dos EUA" no projeto de lei do mega-orçamento do Presidente Donald Trump, ainda em discussão no Senado norte-americano, destacou hoje o G7 em comunicado.

Em vez do imposto mínimo, as multinacionais americanas estariam sujeitas a um "sistema justaposto", referem no documento, citado pela agência noticiosa francesas AFP.

Isso "facilitará novos progressos visando a estabilização do sistema tributário internacional" e "a preservação da soberania tributária de todos os países", acrescenta o G7.

Quase 140 países concluíram um acordo sobre a tributação de multinacionais em 2021, negociado sob os auspícios da OCDE.

Este acordo, criticado por Donald Trump, inclui dois "pilares", o segundo estabelecendo uma quota mínima global de 15%.

A decisão sobre isentar ou não as empresas americanas do pagamento desse imposto caberá à OCDE.

"Esperamos chegar rapidamente a uma solução que seja aceitável e implementável por todos", enfatiza o G7 no comunicado.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, garantiu na passada quinta-feira que tal acordo, "que defende os interesses americanos", seria concluído entre os países do G7.

Scott Bessent também pediu aos parlamentares norte-americanos que retirassem uma medida do "grande e belo projeto de lei" de Donald Trump que permitiria ao Governo impor impostos a empresas cujos proprietários não são americanos, bem como a investidores de países que impõem impostos considerados injustos a empresas americanas.

Essa cláusula, vista como uma medida retaliatória, levantou muitas preocupações, com muitos acreditando que impediria empresas estrangeiras de investir nos Estados Unidos.

ARA // MLL

Lusa/Fim