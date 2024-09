O encontro decorre na cidade amazónica de Belém, no âmbito da presidência brasileira do G20, e servirá para chegar a um consenso sobre um documento que será submetido à cimeira de chefes de Estado e de Governo, em novembro, no Rio de Janeiro.

A plataforma de boas práticas "vai albergar os melhores projetos nacionais e internacionais em sustentabilidade, ecoturismo e turismo verde", disse o presidente do grupo de trabalho do turismo, Heitor Kadri.

Entre outros aspetos, o encontro dará ênfase ao financiamento de projetos turísticos internacionais, à melhoria da formação profissional e à sustentabilidade do setor em todas as suas áreas.

O secretário de Estado do Turismo de Portugal, Pedro Machado, deverá marcar presença nas reuniões.

O G20 é constituído pelas principais economias do mundo: Estados Unidos, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, índia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia, e ainda pela União Europeia e União Africana.

O Brasil, que exerce a presidência do G20 desde 01 de dezembro de 2023, convidou Portugal, Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega e Singapura para observadores da organização, assim como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

As prioridades do Governo brasileiro para esta presidência do G20 são o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global.

MIM // VQ

Lusa/Fim