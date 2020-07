Futura barragem no centro de Moçambique avaliado em três 3,5 mil milhões de euros

O projeto Hidroelétrico da Mphanda Nkuwa, para construção de uma nova barragem no centro do país, está avaliado em quatro mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros), disse hoje à Lusa o diretor do Gabinete de Implementação.