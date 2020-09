"Ao contrário de outros países, em Portugal não existia ainda uma entidade que promovesse formalmente esta área e que procurasse a sua valorização, bem como a agregação dos seus profissionais, com o intuito de gerar mais-valias para o país e divulgar de forma internacional as suas potencialidades", explicaram à agência Lusa as advogadas Sara Sousa Rebolo e Vanessa Rodrigues Lima.

O nome da Associação é PAIIR - Portuguese Association of Immigration, Investment and Relocation.

Em comunicado, as advogadas portuguesas consideraram que o posicionamento de Portugal nesta área "vai ser essencial para ultrapassar a crise global que se aproxima", face à pandemia da covid-19.

"Os milhares de postos de trabalho diretos e indiretos que a indústria da imigração de investimento gera, bem como o seu contributo para o desenvolvimento de vários setores económicos e para a internacionalização do tecido empresarial é algo que Portugal não deve minimizar", defenderam.

O setor tem já grande expressão em países como o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.

Desde que foi lançado em Portugal, em outubro de 2012, o regime de Autorização de Residência para Atividade de Investimento, ou vistos 'gold', atraiu 5.431.263.518,27 euros em investimento direto estrangeiro, com a aquisição de bens imóveis a somar 4.908.676.856,49 euros.

Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (4.652), seguida do Brasil (956), Turquia (433), África do Sul (370) e Rússia (340). Desde o início do programa foram atribuídas 15.431 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 808 em 2020.

Os associados do PAIIR poderão beneficiar das iniciativas e protocolos que a associação se encontra a preparar, com vista à promoção da formação e alargamento da rede de contactos entre profissionais, lê-se no comunicado.

