"O anúncio foi feito no termo de uma missão do governo francês de apoio orçamental, que permaneceu durante quatro dias no país para definir as modalidades de apoio ao Orçamento Geral do Estado" deste ano, refere o Ministério das Finanças.

Segundo o comunicado, grande parte da verba será destinada aos "setores sociais", nomeadamente saúde e educação.

"O Governo francês condiciona o apoio orçamental ao cumprimento de algumas metas, designadamente estabelecer um programa financeiro com FMI (Fundo Monetário Internacional), redução da massa salarial e da dívida pública do país", salienta o comunicado.

O secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, João Alberto Djata, afirmou no final da reunião com a missão francesa que o "cumprimento daquelas metas é que vai estimular mais parceiros".

O Governo francês realizou uma missão à Guiné-Bissau entre segunda-feira e hoje para analisar apoio financeiro ao Orçamento Geral de Estado e as negociações com o FMI.

A missão francesa foi liderada por Yves Charpentier, conselheiro financeiro para África na Direção-Geral do Tesouro francês.

O ano passado, o Governo francês apoio com 1,5 milhões de euros o Orçamento de Estado guineense, um montante maioritariamente destinado a pagar aos técnicos de saúde envolvidos no combate à pandemia da covid-19.

