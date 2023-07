"O contrato emblemático de 80 aviões Rafale para os Emirados Árabes Unidos [EAU] é um dos principais contribuintes para este número histórico", comentou o Ministério da Defesa no relatório, revelado pelo diário La Tribune.

Assinado em dezembro de 2021 e com efeitos a partir de 2022, o contrato com os EAU tem um valor ligeiramente superior a 16 mil milhões de euros, segundo a agência francesa AFP.

Em 2021, as exportações de armas francesas tinham atingido 11,7 mil milhões de euros.

Além do contrato com os EAU, a Indonésia e a Grécia encomendaram seis Rafale cada em 2022, reafirmando o sucesso do avião no mercado de exportação, segundo o Ministério da Defesa.

A Índia também deu o acordo de princípio para a compra de mais 26 Rafale em versão naval, após 36 aeronaves deste tipo já entregues à força aérea indiana, mas a decisão ainda não foi confirmada.

O ano passado ficou também marcado pelo contrato de aquisição de três fragatas de defesa e intervenção pela Grécia, com a respetiva manutenção e armamento associado.

Ainda na Europa, a Polónia assinou um contrato para a aquisição de dois satélites de observação franceses em dezembro de 2022.

A região do Próximo e Médio Oriente representa 64% do total das encomendas à França em 2022, à frente da Europa (23%) e da Ásia (8%).

De acordo com o relatório, a França entregou 640,5 milhões de euros em armas à Ucrânia em 2022, no âmbito das ajudas ocidentais a Kiev para combater a invasão do país pela Rússia.

A avaliação baseou-se nos métodos utilizados no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz da União Europeia (UE), noticiou o jornal La Tribune, que teve acesso ao relatório enviado ao parlamento.

O fornecimento gratuito de armamento francês à Ucrânia incluiu 60 veículos blindados de combate, 24 canhões de 155 mm, 10 morteiros de 120 mm e 118 mísseis mais os respetivos lançadores, entre outro equipamento, acrescentou o jornal.

