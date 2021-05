O anúncio da ajuda francesa foi feita ao ministro das Finanças guineense, João Fadiá, por Alexandre Pontier, diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) que se encontra de visita a Bissau.

Do montante, assinalou uma nota do Ministério das Finanças guineense, 1,3 milhões de euros será destinada para apoiar os setores da Educação, Saúde e Solidariedade Social, e 200 mil euros para o pagamento de salários de funcionários públicos.

O ministro das Finanças guineense e o diretor da AFD assinam na quarta-feira, em Bissau, o protocolo de desembolso formal da ajuda francesa.

De acordo com a nota do Ministério das Finanças, a ajuda francesa marca a retoma dos apoios bilaterais de Paris a Bissau, ajuda suspensa desde 1998 com o conflito político-militar que assolou a Guiné-Bissau na altura.

A mesma nota referiu que o Governo francês está assim a responder aos apelos do Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, que pretende ver Paris a apoiar projetos de desenvolvimento do país.

