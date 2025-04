"É representativo do interesse que o Brasil gera para as startups portuguesas. Depois dos Estados Unidos, é o mercado que traz maiores possibilidades, tanto por escala quanto volume de investimento", afirmou à Lusa o diretor da delegação do Brasil Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Francisco Saião Costa, à margem do Web Summit que hoje encerra na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

A delegação portuguesa voltou a ser a segunda maior estrangeira no Web Summit do Rio de Janeiro, num ano em que o evento bateu o recorde de 'startups' presentes, disse à Lusa a organização.

A delegação portuguesa contava com 28 'startups' com o foco em soluções de inteligência artificial, recursos humanos e desporto e 'fitness', disse à Lusa a fonte da organização do evento.

"A Web Summit é a âncora e plataforma que impulsiona vinda ao mercado, mas é bom notar que muitas destas 'startups' já têm relação com o Brasil, presença no mercado, clientes, parceiros, investidores locais", considerou o responsável português.

Francisco Saião Costa disse ainda que tem sentido crescentemente junto da AICEP um crescente volume de pedidos e solicitações sobre o mercado brasileiro por parte das empresas portuguesas.

"Estamos a experienciar uma nova onda de interessados em abordar o mercado brasileiro como alternativa a alguns constrangimentos que podem estar a sentir em outras geografias", considerou.

Até porque, apesar do Brasil ser um país com desafios em termos burocráticos e regulatórios, "vive um quadro de estabilidade e abertura a investimento estrangeiro", afirmou o responsável português.

A cidade do Rio de Janeiro e o Web Summit confirmam que o maior evento de tecnologia do mundo permanecerá naquela cidade até 2030.

Sob o acordo inicial de três anos assinado em 2022, o Rio acolheu anualmente a Web Summit desde 2023 e durante este período o evento cresceu de 21.000 participantes no primeiro ano para mais de 34.000 nesta edição.

O novo acordo de cinco anos com a Câmara do Rio de Janeiro, através do Invest.Rio, o fundo de investimento da cidade agência de promoção e atração, verá a Web Summit Rio continuar a decorrer em Riocentro de 2026 a 2030.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016, e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa registou também, além do Rio de Janeiro, uma expansão para o Médio Oriente, com o Web Summit Qatar, que se realizou no início de 2024.

*** A Lusa viajou para o Rio de Janeiro a convite da Web Summit ***

