Forças Armadas de Cabo Verde recebem Medalha de Serviços Relevantes aos 53 anos O Governo de Cabo Verde atribuiu hoje às Forças Armadas do país a Medalha de Serviços Relevantes, na área da segurança ou na proteção civil, no dia em que se assinalam os 53 anos da sua constituição, em Cuba.





No despacho assinado pelo ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, publicado hoje, é recordado que a data da fundação das Forças Armadas invoca o juramento de luta pela liberdade de Cabo Verde e Guiné-Bissau "efetuado nas matas de Cuba em 15 de janeiro de 1967", ainda no período colonial.

"Desde essa histórica data, as Forças Armadas de Cabo Verde têm lutado pela liberdade e segurança do povo cabo-verdiano, sendo uma instituição republicana e comprometida com os desígnios do país e defensora dos ideais de democracia e soberania", lê-se no despacho.

O documento sublinha que as estruturas militares cabo-verdianas "têm estado presentes em todos os principais desafios enfrentados pelo país" e que a "estabilidade" de Cabo Verde "muito se deve à postura responsável republicana e isenta" das Forças Armadas.

Ao atribuir a Medalha de Serviços Relevantes de 1.ª classe, o Governo destaca que as Forças Armadas "encontram-se sempre na linha da frente aquando das situações mais críticas vividas pelo país".

"Podemos destacar as erupções vulcânicas, os fogos florestais, a luta contra doenças vetoriais, a proteção do meio ambiente, a busca e salvamento no mar e em terra, as chuvas torrenciais e, em cooperação com outras autoridades, o combate aos diversos ilícitos, sejam eles a criminalidade urbana ou o crime transnacional", aponta o despacho.

As Forças Armadas de Cabo Verde contam com um efetivo superior a mil operacionais, entre Guarda Costeira e Guarda Nacional.

"Importa, pois, destacar, com inteira justiça, a instituição castrense cabo-verdiana, que pela sua ação preponderante, contribui para o desenvolvimento do país e garantiu a estabilidade, soberania, segurança e liberdade para todo o nosso povo", sublinha o despacho do ministro Luís Filipe Tavares.

O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA) de Cabo Verde destacou no início do mês que a organização militar atravessa "um bom momento da sua história", desde logo face às "melhorias consideráveis nas condições de vida nos quartéis", introduzidas em 2019, com a construção de infraestruturas, casernas, melhoramentos, novo fardamento e realização de missões e exercícios operacionais.

Além disso, explicou o major-general Anildo Morais, as Forças Armadas cabo-verdianas vão investir mais de 242 milhões de escudos (2,1 milhões de euros) nos próximos três anos com o novo Estatuto dos Militares, que permitirá atualizar faseadamente os salários, mais de 20 anos depois.

De acordo com o CEMFA, o novo Estatuto dos Militares cabo-verdianos, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2020, permitindo rever a grelha salarial, inalterada desde 1997, será implementada de forma faseada, em três anos.

Contudo, "o grosso" do impacto financeiro desse processo será sentido este ano, com a disponibilização para o efeito de 120 milhões de escudos (mais de um milhão de euros).

"Quer dizer que os militares de uma forma geral, depois de três anos, passarão a ter um vencimento condigno, o que de certa forma prestigia a instituição militar", assumiu o CEMFA.

O responsável acrescentou que após anos de défice de militares, atualmente os jovens cabo-verdianos estão a apresentar-se regularmente para o cumprimento do Serviço Militar Obrigatório. Hoje, disse, a situação é mesmo de "excesso de jovens" que se apresentam nos quartéis.

"Portanto, para nós, neste momento, já não é um problema [falta de militares], e há muitos que manifestam o desejam de continuar mais um período nas fileiras. É muito positivo", sublinhou.

