No World Economic Outlook (WEO) do FMI, hoje publicado, a organização estima agora um crescimento do PIB da zona euro de 0,8%, face aos 1% apontados numa atualização publicada em janeiro.

Para 2026, o FMI aponta um crescimento da zona euro de 1,2%, uma estimativa também inferior aos 1,4% que previa em janeiro.

"A zona euro tem vindo a registar uma recuperação cíclica, mas a procura interna tem sido fraca e, com exceção da Alemanha, o contributo do crescimento do consumo pode ter atingido o seu ponto máximo nas suas maiores economias", indicou o FMI.

A organização apontou ainda o "fraco sentimento dos consumidores e a elevada incerteza", que "aumentaram a poupança por precaução" e "pesaram no crescimento do consumo".

O FMI acrescentou ainda que a atividade industrial se manteve "fraca devido à persistência de preços da energia mais elevados, enquanto os serviços foram o principal motor de crescimento, contribuindo para a divergência entre os países europeus, em especial os que dependem mais fortemente destes setores, nomeadamente a Alemanha e a Espanha".

A Alemanha destaca-se nas previsões do FMI pela estagnação prevista para este ano (0%) e crescimento de 0,9% estimado para 2026.

França deverá ter um crescimento do PIB de 0,6% este ano e 1% em 2026.

A crescer a um ritmo superior este ano, segundo o FMI, estão os países do sul da Europa, incluindo Portugal (2%), com Espanha a ter um crescimento estimado de 2,5% do PIB e a Grécia de 2%.

