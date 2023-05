Numa conferência de imprensa em que deu conta das conclusões do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a economia norte-americana, ao abrigo do Artigo IV, Kristalina Georgieva afirmou partilhar das preocupações da secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, com quem esteve hoje reunida, sobre o andamento das negociações.

O FMI reviu ligeiramente em alta a sua previsão de crescimento da economia dos Estados Unidos, apontando agora para 1,7% contra 1,6% esperados em abril.

