O Produto Interno Bruto (PIB) deve registar uma contração de 3,4% em 2022, prevê o FMI, muito abaixo da queda de 6% que era antecipada nas previsões publicadas em julho.

"A contração da economia russa é menos severa do que o previsto, refletindo a resiliência das exportações de petróleo bruto e da procura interna, com apoio de políticas orçamentais e monetárias e da restauração da confiança no sistema financeiro", detalhou a instituição num relatório divulgado hoje.

Os países ocidentais têm desde o início da intervenção russa na Ucrânia, em fevereiro passado, adotado uma série de sanções destinadas a estrangular a Rússia a nível económico e financeiro.

Segundo o FMI, o banco central russo adotou uma "posição correta" com "uma política monetária restritiva", limitando as trocas de divisas.

O FMI assinala que, numa altura em que as "empresas europeias e americanas reduzem as compras de petróleo russo", este é "reencaminhado para a China e a Índia a um preço inferior ao Brent", apoiando assim o crescimento russo.

Para 2023, o FMI antecipa uma recessão na Rússia de 2,3%, também mais fraca do que previa em julho (-3,5%).

O FMI prevê um recuo do PIB da Ucrânia de 35% em 2022, devido ao impacto do conflito com a Rússia e não avançou com uma previsão para 2023.

EO // EA

Lusa/fim