"Neste momento não estão a sair autocarros e/ou viagens em direção a estas regiões", avançou à agência Lusa fonte da operadora de transportes.

Devido aos incêndios que deflagram nas regiões de Aveiro e do Porto, a FlixBus cancelou 92 viagens, tendo outras 37 sido afetadas.

À Lusa, fonte da empresa adiantou que vários autocarros ficaram retidos na estrada devido aos incêndios, não tendo, no entanto, sido registada nenhuma situação preocupante.

"Os autocarros que circulavam nas áreas mais atingidas conseguiram viajar em segurança até áreas de serviço, e outros, guiados pela polícia, conseguiram regressar e parquear no Terminal de Aveiro", acrescentou.

A FlixBus acrescenta ainda que os passageiros afetados pelos cancelamentos podem escolher entre remarcar a viagem ou ser reembolsados.

"Estamos a monitorizar a situação ao minuto, de forma a minimizar o impacto junto dos nossos passageiros. Isso implica, por exemplo, realizar apenas cancelamentos parciais nas viagens, cancelando apenas a viagem na região afetada pelos incêndios. Isto faz com que, por exemplo, em viagens com destino a Lisboa ou ao Algarve estejamos a conseguir realizar os trajetos de Coimbra até Lisboa ou até ao Algarve, mesmo quando estas eram originalmente realizadas por autocarros vindos do Norte do país", acrescentou.

Também a operação da rede Expressos entre Lisboa e Porto e Lisboa e Bragança está hoje suspensa, pelo menos até às 20:00, devido aos incêndios que lavram na zona centro e norte do país, revelou o gabinete de comunicação da Rede Expressos à Lusa.

Cinco incêndios de grandes dimensões no distrito de Aveiro, que hoje provocaram já dois mortos, mobilizavam, pelas 17:00, mais de 1.200 homens, apoiados por 391 viaturas e 12 helicópteros.

As chamas obrigaram a cortes de trânsito em várias vias, tais como a A1 entre Coimbra Norte e Estarreja, A25 entre o Nó Aveiro e Reigoso, a A29 sentido norte-sul entre Estarreja e Angeja, IC2 entre Salreu e Águeda, a EN238 em Sever do Vouga, a EN109 entre Estarreja e Aveiro e a EN16 entre Cacia e Albergaria-a-Velha.

