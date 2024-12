Num comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco informou que "a agência de notação financeira Fitch Ratings (Fitch) subiu o 'rating' dos depósitos (Long-Term Deposits) do Banco Montepio para o nível de investimento (investment grade) de BBB- e o da dívida sénior não garantida (senior preferred) para BB+, mantendo a perspetiva estável (Outlook Stable)".

De acordo com o Montepio, "esta é a quarta subida consecutiva do 'rating' da Fitch nos últimos vinte e quatro meses, num total de seis níveis".

Paralelamente, indicou, em alta foram também revistos outros 'ratings' de longo prazos, como o "intrínseco do emitente (VR, Viability Rating) de bb para bb+", o de "longo prazo (LT IDR, Long Term Issuer Default Rating) de BB para BB+" e da "dívida sénior não preferencial (Senior non-preferred) de BB- para BB".

A instituição financeira destacou que, segundo a Fitch, "a subida das notações de risco reflete o sucesso das medidas de gestão implementadas pelo Banco Montepio e o reforço do modelo de negócio, que beneficiou de uma redução significativa do risco no balanço", incluindo através da diminuição "expressiva dos ativos não produtivos", a par da "solidez dos indicadores de capital e de uma melhoria estrutural da rendibilidade".

A agência destacou, segundo o Montepio, "a melhoria do perfil de financiamento" do banco, demonstrada pelas "emissões de dívida realizadas através de ofertas públicas no mercado no corrente ano, num contexto de maior confiança dos investidores devido à evolução positiva dos indicadores financeiros".

ALN // MSF

Lusa/Fim