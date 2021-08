"Antevemos que o metical vá desvalorizar-se de uma taxa de 63,75 meticais por dólar nos próximos meses, já que prevemos que a atual violência na província de Cabo Delgado se mantenha e antecipamos que o Banco de Moçambique vá aliviar a política monetário num contexto de manutenção da pandemia de covid-19 como obstáculo ao crescimento económico e de controlo da inflação", escrevem os analistas.

Num comentário à evolução do metical, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings apontam que, apesar do cenário negativo, a previsão para o final do ano foi melhorada.

"Revimos a nossa previsão para o final do ano de 74 para 71 meticais por dólar devido à melhoria nos preços do carvão e do alumínio", duas das principais exportações deste país africano lusófono.

Para 2022, a Fitch Solutions antecipa que a moeda moçambicana continue uma trajetória de valorização, chegando a dezembro do próximo ano a valer 67 meticais por dólar, "com as exportações de gás e carvão a aumentarem, em conjunto com a subida do investimento externo, que sustenta a procura pela moeda".

