"Na Fitch Solutions antevemos que a insurgência islâmica em curso na província de Cabo Delgado vá ser uma ameaça crescente para a segurança a curto prazo, bem como vá aumentar os riscos para o desenvolvimento dos grandes projetos de exploração de gás", lê-se numa nota enviada hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.

No comentário feito por esta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, lê-se que "os riscos para a segurança vão ser potenciados pelos ataques feitos por uma fação rebelde armada do partido da oposição Renamo nas províncias de Sofala e Manica, no centro".