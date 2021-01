"Revimos em baixa a estimativa de crescimento do PIB de Angola de uma contração de 4% para 4,4%, no seguimento da divulgação dos dados económicos relativos ao terceiro trimestre, e esperamos um aumento nas exportações petrolíferas, que vão tirar Angola da recessão de cinco anos em 2021, contribuindo para um crescimento moderado do PIB de 1,7%", escrevem os analistas.

Numa nota enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, estes consultores da Fitch Solutions, detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, escrevem que "apesar disso, a alta inflação e desemprego, juntamente com a persistência provável da pandemia e as restrições de distanciamento social durante os próximos meses, vão limitar o investimento e o consumo privado, afetando a recuperação".

O PIB, dizem, "deverá ter registado nos últimos três meses de 2020 uma contração ainda maior que os 5,8% do terceiro trimestre, principalmente devido aos cortes na produção de petróleo, que continuam a ter impacto no setor".

Para 2022, a Fitch Solutions antecipa uma aceleração do crescimento para 3,1%, alicerçado "no crescimento mais robusto das exportações e na recuperação da procura interna"

A economia de Angola registou a primeira melhoria no PIB desde o início da pandemia, com um aumento de 2,7% em cadeia no terceiro trimestre, mas mantém uma queda de 5,8% face ao período homólogo, segundo o INE.

"O Produto Interno Bruto (PIB) em volume encadeado do terceiro trimestre de 2020 em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior, ajustado sazonalmente, registou uma queda de 5,8%, e em comparação com o trimestre anterior registou um crescimento de 2,7%", lê-se na nota divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Angola.

Apesar da melhoria relativamente ao trimestre anterior, a economia de Angola continua em contração, dado que registou uma variação negativa face ao crescimento do trimestre homólogo de 2019, e vai a caminho de uma contração de 5% em 2020 se a média se mantiver de outubro a dezembro, cujos dados ainda não estão disponíveis.

Olhando para a média dos primeiros três trimestres de 2020, constata-se que a economia de Angola caiu 0,9% nos primeiros três meses do ano passado, e depois agravou a queda para 8,3% e 5,8% nos dois trimestre seguintes, o que mantém o país em território negativo.

De acordo com os dados apresentados na Nota de Imprensa sobre as Contas Trimestrais, em 2019 o PIB caiu 2,1% e para 2020 o Fundo Monetário Internacional prevê uma contração de 4%, esperando um regresso a terreno positivo este ano, com um crescimento acima de 3%.

