"O 'upgrade' reflete a melhoria, pela Fitch, do ambiente operacional dos bancos portugueses, para 'bbb+/Estável' de 'bbb/Positivo', juntamente com a conclusão da reestruturação do modelo de negócio do novobanco e o reforçado perfil financeiro do banco", indica o Novo Banco, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Paralelamente, foram também revistos outros 'ratings' de longo prazo: o Long-Term Issuer Default Rating passou para 'BBB' de 'BBB-' e o Viability Rating para 'bbb' de 'bbb-'.

A Fitch justificou as notações de 'rating' do Novo Banco com a sua "sólida posição no mercado português e um modelo de negócio estável, centrado na banca de retalho e empresas, garantindo uma rentabilidade saudável e rácios de capital em conformidade com os requisitos regulamentares".

"As notações destacam ainda a forte presença doméstica do banco, a sua eficiência operacional, um perfil de financiamento estável e mais diversificado, e a melhoria contínua da qualidade dos ativos. Espera-se que esta qualidade de ativos continue a melhorar, impulsionada pelo recente término do Acordo de Capital Contingente ("CCA") com o Fundo de Resolução Português", lê-se no comunicado.

O fim antecipado do acordo de capitalização contingente, que estava previsto até dezembro de 2025, foi anunciado na semana passada.

O CCA foi negociado durante o processo da compra do Novo Banco pelo fundo Lone Star, em 2017, e foi ao abrigo deste que o Fundo de Resolução injetou mais de 3.000 milhões de euros no banco. Em contrapartida, o acordo proibia a distribuição de dividendos pelo banco.

O Novo Banco, que ficou com parte da atividade bancária do Banco Espírito Santo (BES) na sequência da resolução de 2014, tem no fundo Lone Star o seu acionista maioritário, com 75% do capital, estando os restantes 25% divididos entre Fundo de Resolução e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

