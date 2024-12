"O Banco Comercial Português (BCP) informa que a Fitch Ratings atualizou o 'rating' de longo prazo de divida sénior do BCP de BBB- para BBB", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A perspetiva manteve-se estável.

Segundo a mesma nota, a revisão em alta da avaliação do BCP reflete a melhor situação do banco em termos de capitalização e perfil de financiamento.

A Fitch também teve em consideração o ambiente operacional do país e as oportunidades de crescimento do banco.

Já a perspetiva positiva reflete "a visão da Fitch de que o perfil de negócios, a rentabilidade e o capital interno do BCP" deverão melhorar estruturalmente se o banco executar, com sucesso, o seu novo plano estratégico.

