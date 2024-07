Assim, a CGD informa que, hoje, "a Fitch Ratings reviu o 'outlook' da Caixa Geral de Depósitos para positivo, de estável, afirmando em simultâneo o seu IDR (Issuer Default Rating) de Longo Prazo em BBB e o Viability Rating (VR) em bbb", indicou.

Na nota, a CGD detalhou que "a revisão é suportada, segundo a avaliação da Fitch, pela liderança da Caixa no mercado doméstico, pelo perfil de risco moderado, pela boa qualidade dos ativos, pelo forte aumento da rentabilidade, pelos amplos buffers de capital e pelo 'funding' baseado na granularidade dos depósitos".

Segundo a agência, citada pelo banco, "o perfil de crédito da Caixa em particular reflete a melhoria das perspetivas empresariais e financeiras para os bancos portugueses".

A CGD lembrou que em setembro de 2023, esta agência "fez um 'upgrade' do rating da Caixa, perfazendo um total de quatro subidas de 'rating' pelas três agências que a avaliam, no decurso do ano passado".

Com esta revisão, o 'rating' da Caixa conta agora com "'outlook' positivo em duas das agências", rematou.

