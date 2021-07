"Acreditamos que no resto do ano o banco central vai manter a taxa de juro referência nos 20%, embora os riscos sobre a nossa previsão sejam ascendentes", escrevem os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, que puxaram de 21,5% para 23,5% a previsão sobre a evolução dos preços.

Na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, os analistas ressalvam, no entanto, que "a moderação dos preços mais lenta do que o antecipado, em conjunto com o compromisso renovado do Banco Nacional de Angola de controlo da inflação, pode levar a um aumento da taxa ainda este ano".

O Banco Nacional de Angola subiu as taxas de juro diretoras em 450 pontos base (4,5 pontos percentuais) para 20% na reunião deste mês, o primeiro aumento em mais de três anos, o que, para a Fitch, "reflete a decisão do parlamento, no mês passado, de rever o mandato do banco central para lhe dar um foco maior na estabilidade dos preços".

Este aumento levou a Fitch a rever a previsão sobre a evolução da taxa, que os analistas antecipam que vá manter-se nos 20% até final do ano, já que a inflação ficou nos 24,9% em maio, a maior taxa desde dezembro do ano passado, quando registou 25,1% e a segunda maior dos últimos quatro anos.

