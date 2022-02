De acordo com uma nota de imprensa do BAI, a agência destaca a quota de mercado de empréstimos e depósitos estimadas em cerca de 15% a 20%, além da resiliência do modelo de negócios do banco, a sua rentabilidade e o perfil satisfatório de captação e liquidez, com realce para os depósitos estáveis de clientes, "o grosso da sua base de financiamento".

O presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Lélis, citado na nota considerou que a melhoria da avaliação para «B-Estável» "comprova a solidez e a credibilidade do banco, tanto a nível nacional, como no panorama internacional" e que "apesar dos tempos desafiantes que a economia global atravessa, o BAI tem vindo a consolidar o seu papel enquanto um dos principais agentes económicos de Angola".

NME // VM

Lusa/Fim