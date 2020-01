Fisco moçambicano duplicou receitas para 4,1 mil milhões de euros em 2019 A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) duplicou para 288 mil milhões de meticais (4,1 mil milhões de euros) o volume de receitas cobradas em 2019, em comparação com 2018, anunciou a entidade. economia Lusa economia/fisco-mocambicano-duplicou-receitas-para-4-1-_5e301428ab112512a5a8ecae





Em 2018, a AT arrecadou 142 mil milhões de meticais (dois mil milhões de euros).

Em declarações aos jornalistas, na segunda-feira, à margem das celebrações alusivas ao Dia Mundial das Alfândegas, que se assinalou no dia 26, o diretor-geral da AT, Aly Mallá, disse que as receitas cobradas em 2019 correspondem a uma realização de 113% da meta, uma vez que foi traçada uma meta de 244 mil milhões de meticais de receitas (3,47 mil milhões de euros).