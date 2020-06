As quatro operações de compra foram feitas em 17 e 18 de junho e a CGD enviou esta informação ao mercado uma vez que os seus administradores José João Guilherme e Francisco Cary são também administradores da Fidelidade.

Já em final de abril a Fidelidade tinha adquirido um milhão de euros em obrigações do banco público.

A CGD detém 15% do capital da Fidelidade, que é maioritariamente detida pelo Grupo chinês Fosun (em mais de 84%).

O grupo chinês é também o maior acionista do banco BCP (com cerca de 2% do capital social), a quem em maio comprou 1,4 milhões de euros de obrigações perpétuas e em junho mais 3,4 milhões de euros de obrigações.

