"Em 2022 vamos apresentar-nos com 25 cervejeiros. São cerca de 125 a 150 referências de cerveja. São marcas nacionais e internacionais. Cada cervejeiro trará quatro, cinco ou seis cervejas, multiplicando por esses 25 [expositores], iremos parar entre os 125 e as 150 cervejas diferentes", disse hoje na conferência de imprensa de apresentação do festival, João Claro, da organização do evento.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia provocada pela covid-19, o festival de cerveja artesanal regressa com espaços de restauração de várias tipologias e será possível experimentar, por exemplo, gelados feitos com cerveja artesanal da Praxis.

O evento apresenta-se numa organização conjunta entre o Brew! Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra e o Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra, apoiado por diversas entidades, como a Universidade de Coimbra, a Águas de Coimbra, o Turismo Centro de Portugal ou a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

"Estes eventos são importantes para a nossa cidade, para o nosso concelho, para a nossa comunidade, para os nossos produtores de cerveja artesanal, enfim que não são só do concelho, naturalmente, mas para os quais estes festivais são muito importantes para divulgar as suas marcas", disse o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

No festival, para além de cerveja artesanal, haverá conferências, jogos populares, bem como um programa cultural associado, com vários concertos e DJ.

"Estamos a aprofundar juntamente com a universidade a questão das conferências, bem como de outras atividades destinadas a famílias, nomeadamente jogos populares", explicou o diretor do Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, Paulo Trincão.

"O que faz muita diferença neste festival são as famílias nas suas componentes todas. Até admitimos perfeitamente que haja famílias que venham e que não bebam cerveja. É um espaço para famílias, onde a cerveja é, com certeza, a estrela", adiantou.

O evento, orçado em cerca de 50 mil euros, perspetiva a participação de 12 mil pessoas.

É aberto ao público, sendo que, dentro do recinto, para provar as diferentes cervejas, é necessário comprar o copo do festival (que custa três euros), bem como fichas para usar junto de cada cervejeiro.

O festival vai decorrer no dia 09 (uma sexta-feira), das 17:00 à 01:00, no dia 10, das 13:00 às 01:00 e, no último dia do evento, dia 11, reabre às 13:00 e fecha às 22:00.

LYFR // SSS

Lusa/Fim